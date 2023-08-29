В ГУР рассказали, сколько "Шахедов" планирует изготовить Россия для атак по Украине

Сейчас ГУР работает над тем, чтобы определить места и фактические объемы производства БПЛА в России.

Во втором полугодии Россия запланировала изготовить 1300 единиц "Герань-2", то есть "шахедов".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Также читайте Визит Эрдогана к Путину: в СМИ появилась новая дата проведения переговоров

По его словам, в недавно сбитых "шахедах" они обнаружили факт роста российских деталей. А это свидетельствует о том, что финальный этап сбора этих БПЛА проходит в РФ.

Скибицкий добавил, что в производстве ударных дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие на территории страны-агрессорки. Сейчас ГУР работает над тем, чтобы определить места и фактические объемы производства БПЛА в России.

"Мы делимся информацией с партнерами, чтобы определить и закрыть пути поставки на территорию россии компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения, которые используются именно для производства БПЛА. Кроме того, эти планы противника будут зависеть от успешного кинетического воздействия на эти объекты, которые участвуют в производстве этих дронов в России", — считает представитель ГУР МО Украины.

Он пояснил, что важно найти предприятия, где производятся БПЛА, поскольку они играют немаловажную роль в новой тактике обстрелов россиян – россияне комбинируют применение БПЛА и ракетного вооружения.

Как ранее сообщалось, в Росих заявили, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.

Читайте также: