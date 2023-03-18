В ГУР рассказали, сможет ли РФ повлиять на логистику и экономику Украины ракетными ударами

Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели.

Россияне и дальше будут продолжать тактику ракетного террора, впрочем, коренным образом это уже не повлияет на украинскую экономику.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками противника.

"От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как начался, хочет этот инструмент запугивания и дальше используется", — говорит Юсов.

Однако если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели.

"Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", – отметил Юсов.

Юсов добавляет, что если говорить о "Калибрах", "Искандерах" или "Кинжалах" — то это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение". .Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", — заметил Юсов.

Напомним, эксперт отметил, что кафиры совершали ракетные обстрелы осенью и в течение всей зимы, но ничего, кроме раздражения и злобы, у украинцев не вызвали.

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