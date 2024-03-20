В ГУР разоблачили мощную пропагандистскую атаку Кремля на Ближнем Востоке: что она скрывает

Москва активизировала кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.

Государство-агрессор Россия активизировала свои усилия по распространению дезинформации против Украины на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Задача очередной гибридной операции Кремля состоит в том, чтобы:

оправдать захватническую войну;

дискредитировать Украину и государства Запада;

навязать неприемлемые условия переговоров;

улучшить собственное положение в регионе;

а также добиться уменьшения экономического и политического давления, которое Москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.

В ГУР отметили, что для достижения указанных целей Россия усиленно использует свою агентурную сеть, средства пропаганды и дипломатические представительства. Так, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием по распространению дезинформации о войне и для осуществления вербовочных мероприятий.

Также в рамках операции россияне рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы, в которых оправдывают ведение войны против Украины.

Речь идет, в частности, о двух бумажках под названиями "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины".

"В указанных материалах подана путинская версия истории Украины с момента краха советского союза, а террористическая агрессивная россия представлена как жертва. Ключевая идея, которую продвигает кремль на Ближнем Востоке ― безальтернативность навязанного им сценария завершения войны", — говорят в ГУР.

Таким образом, россияне стремятся лишить Украину военной помощи со стороны Запада, добиться прекращения огня со стороны ВСУ, сохранения контроля над оккупированными украинскими территориями за Москвой и продвигают другую ерунду вроде "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации".

Напомним, ранее пропагандистские росСМИ распространили фейк о том, что якобы "военнослужащие ВСУ планируют силовой захват Верховной Рады".

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