В ГУР разобрали российский беспилотник из AI: в составе есть детали из Китая и США

БпЛА V2U / © ГУР Минобороны

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) обнародовало подробные данные о новом российском ударном беспилотном летательном аппарате V2U. Его активно используют российские войска на Сумском направлении.

Об этом пишет Главное управление разведки МО Украины.

Одной из ключевых особенностей дрона V2U является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система БПЛА базируется на китайском миникомпьютере Leetop A203, центральным процессором которого является высокоскоростная сборка на базе американского модуля NVIDIA Jetson Orin.

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Примечательно, что V2U оснащен только одним GPS-модулем. Вероятно, это свидетельствует об отказе россиян от интенсивного использования спутниковой навигации из-за эффективной работы украинских систем РЭБ. Вместо этого, возможно, применяется навигация с помощью компьютерного зрения: дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фотографиями местности для ориентации.

Также предусмотрена возможность управления дроном в формате FPV (от первого лица) через LTE-связь. В нем установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Несмотря на русскую маркировку, элементная база модема имеет китайское происхождение.

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Международные компоненты и поставщики

Анализ показал, что беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства, включая двигатель, GPS-модуль, сервоприводы, твердотелый накопитель, дальномер, регуляторы оборотов и батареи. Кроме того, в конструкции V2U обнаружен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также упомянутый американский модуль Jetson Orin.

ГУР МО Украины также опубликовало идентификационные данные двух российских и двух китайских компаний, задействованных в поставке и составлении компонентов для этого типа БПЛА. Ранее военная разведка уже предоставляла информацию о производителях российской крылатой ракеты S8000 «Бандероль».

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Ранее сообщалось, впервые беспилотник с искусственным интеллектом зафиксировали в Сумах в феврале 2025 года. В настоящее время его использование фиксируется и на востоке страны. Дрон собран полностью из импортных комплектующих, обладает аккумулятором емкостью 34 Ач и может доставлять боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 км.