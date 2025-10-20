В ГУР сообщили о новом опасном оружии РФ: эти бомбы бьют на 200 км

Российский Су-57 / © Associated Press

Российская Федерация вышла на серийное производство авиационных бомб, оснащенных новыми универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Эти бомбы способны поражать цели на расстоянии до 200 километров и обладают повышенной помехоустойчивостью против украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По словам представителя ГУР, в течение сентября-октября РФ активно разрабатывала и внедряла в последовательное боевое опытное использование авиационные бомбы с новыми модулями управления.

"Боевой радиус применения их [новых бомб] 150-200 км. Последние испытания показали до 193 км", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что эти боеприпасы называют "Гром-1" или "Гром-2", но их суть — управляемые авиационные бомбы, которые могут запускаться самолетами, не заходя в зону действия украинского ПВО.

Скибицкий подтвердил, что целями новых ударов становятся крупные украинские города.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам", - сообщил заместитель начальника ГУР.

Напомним, россияне 20 октября запустили КАБ в Полтавскую область. Это оружие впервые достигло области.