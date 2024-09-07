В ГУР сообщили, сколько еще будет продолжаться наступление россиян на фронте

Глава ГУР рассказал о том, какая ситуация сейчас на фронте.

С учетом произошедших на фронте событий в августе РФ почти прекратила наступление на всех участках кроме направления главного удара.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Хартия.

"Мы это говорили ранее, что давление россиян будет максимальным до августа месяца. В августе будут пересмотрены планы: либо немного продолжится, либо будет приостановка. В августе произошло несколько других событий, и россияне вместе с тем прекратили наступление почти на всех участках, кроме направления главного удара. У них уже обратная логика как говорится, начинает работать: любой ценой показать, что они достигают своей цели, несмотря ни на что, поэтому туда брошено все, что есть", — рассказал он.

Также он отметил, что все события – это определенные алгоритмы и очень редко бывает форс-мажор, просто не всегда люди знают об этих алгоритмах, но на самом деле все происходит спрогнозированно.

Также Буданов рассказал, что логика показала, что зимой россияне не столь сильно любят воевать. "Еще к обычной войне прилагаются проблемы борьбы с природой, это не говорит о том, что зимой они оставят свои попытки какого-то давления на нас", — сказал он.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о расширении сети лояльных сторонников в России и проведенных кибероперациях. В течение года киберспециалисты ГУР успешно получили ценные данные, проникли в базы данных агрессора и обнаружили его слабые места.

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