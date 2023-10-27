В ГУР Украины прокомментировали возможную смерть Путина: "Приятные, радостные, сладкие, но слухи"

Смерть Путина – это хорошее событие, но произойти оно должно, желательно, после международного трибунала.

Слухи о смерти российского диктатора Владимира Путина распространяют анонимные телеграмм-каналы, подконтрольные РФ. Делаться это может для того, чтобы посмотреть на реакцию, в частности, граждан России.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Если мы о слухах вокруг смерти Путина — приятные, радостные, сладкие, но слухи. Это анонимные российские телеграмм-каналы сообщают какие-то вещи. Дальше мы должны анализировать, кому на пользу и кому выгодно. Поэтому реагировать украинцы должны на такие вещи сдержанно", – отметил Андрей Юсов.

По его словам, смерть Путина – это хорошее событие, но состояться оно должно, желательно, после международного трибунала. И узнать это нужно не из российских телеграмм-каналов.

“Запускаемая информация возможно даже не только для украинской аудитории, а в том числе для того, чтобы посмотреть и измерить реакцию внутри самой Российской Федерации, а кто как будет реагировать, в том числе, из представителей российских элит. Сам факт, что эта тема обсуждается – он очень симптоматичен. И то, что там здоровая атмосфера у жителей Кремля, он точно не свидетельствует”, — подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что кремлевского диктатора Владимира Путина снова похоронили в России, слухи о его смерти распространили несколько человек. Говорят, назревает государственный переворот.

Читайте также: