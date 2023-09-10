В ГУР узнали, сколько солдат Россия сосредоточила в Украине

РФ так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

Россия сосредоточила на временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает Интерфакс-Украина.

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, обеспечивающие оккупационные власти на наших территориях", — заявил он.

Скибицкий подчеркнул, что более полутора лет с начала полномасштабной агрессии РФ так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

"Потом были другие стратегические цели. Прежде всего – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях – Купянск-Лиман, и это Марьинка- Донецк для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", — добавил он.

В ГУР отметили, что это очень мощный контингент, который насчитывает множество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Отметим, что по данным Генштаба, общие боевые потери России к утру 10 сентября составляют 268 630 оккупантов.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.