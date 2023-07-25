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В ГУР заявили, что Россия целенаправленно бьет по исторической части Одессы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В ГУР заявили, что Россия целенаправленно бьет по исторической части Одессы

В ГУР заявили, что Россия целенаправленно бьет по центру Одессы / Фото: скриншот с видео

Удары по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе – это не случайность и не просто попадание, а целенаправленные удары.

Россия целенаправленно обстреливает историческую часть Одессы, поскольку ее террористические атаки отличаются от ударов по другим городам Украины.

Об этом в эфире Radio NV заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Ситуация в отношении Одессы несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, составляющих наследие ЮНЕСКО", — заявил Юсов.

Он отметил, что российские террористические атаки по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе – это не случайность и не просто попадание, а целенаправленные удары. Юсов заявил, что у ГУР есть доказательства того, что Россия наносит такие удары сознательно.

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины, в частности, Одесскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской епархии УПЦ МП открестились от РПЦ и патриарха Кирилла из-за его "страшной позиции" относительно войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава РПЦ патриарх Кирилл, "благословляющий" оккупантов убивать украинцев, заявил, что УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является неотъемлемой частью РПЦ.

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Дата публикации
Просмотры
719
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