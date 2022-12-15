В ГУР заявили, что Россия руководствуется собственной логикой по поводу новых массированных ракетных атак

В ГУР призвали не привязываться к каким-либо датам или календарям в контексте новых ракетных атак

В Украине сохраняется риск новых массированных ракетных атак со стороны России, но никто не знает, когда будет следующая, потому что агрессор руководствуется собственной логикой.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Юсов заявил, что не следует привязываться к каким-либо датам или календарям в контексте новых ракетных атак со стороны России.

Он отметил, что "империя зла" руководствуется собственной логикой при нанесении атак.

Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседание ООН... могут быть в понедельник, среду или четверг... а могут быть не связаны, а избраны по какой-то другой логике, в частности военной или внутриполитической на территории РФ", — сказал он.

Юсов заявил, что эта зима уже стала напряженной для украинцев, но она сделает народ сильнее, чем раньше. Кроме того, он добавил, что Кремль не скрывает, что в дальнейшем будет пытаться разрушить украинскую энергетическую систему.

"Украина готовится к этому и путем усиления ПВО и усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", — резюмировал представитель ГУР.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что только полное поражение России будет означать окончание войны в Украине.

Также мы ранее сообщали, что Россия вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр".

Новости ТСН 19:30 за 14 декабря 2022 года | Новости Украины

Читайте также: