В ГУР заявили, что Россия завышает показатели производства "Ланцетов"

В РФ действительно запустили программу увеличения производства дронов.
Россия через своих пропагандистов специально завышает количество производимых ею "Ланцетов", хотя действительно увеличила их выпуск.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Юсов заявил, что в РФ действительно запустили программу увеличения производства дронов.
"Объемы — это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они обустроят производство", — отметил он.
Представитель ГУР заявил, что Украине нужны новые виды вооружения для противодействия атакам беспилотников, чтобы быстрее продвигаться на фронте.
"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", — добавил он.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что осенью армия РФ может начать обстрелы объектов энергетики не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики 25 июля обстреляли село Токаревку в Херсонской области – погибла женщина.
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