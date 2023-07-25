В ГУР заявили, что Россия завышает показатели производства "Ланцетов"

В РФ действительно запустили программу увеличения производства дронов.

Россия через своих пропагандистов специально завышает количество производимых ею "Ланцетов", хотя действительно увеличила их выпуск.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Юсов заявил, что в РФ действительно запустили программу увеличения производства дронов.

"Объемы — это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они обустроят производство", — отметил он.

Представитель ГУР заявил, что Украине нужны новые виды вооружения для противодействия атакам беспилотников, чтобы быстрее продвигаться на фронте.

"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", — добавил он.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что осенью армия РФ может начать обстрелы объектов энергетики не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики 25 июля обстреляли село Токаревку в Херсонской области – погибла женщина.

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