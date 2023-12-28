В ГУР заявляют, что для россиян ухудшилась ситуация в Крыму: перебрасывают флот

Разведка уже несколько месяцев фиксирует передислокацию противника.

Во временно аннексированном Крыму для оккупантов не осталось безопасных мест после спецопераций украинских Сил обороны и разведки. Захватчики опрокидывают свой флот.

Об этом в интервью "Общественному" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, уже несколько месяцев оккупанты занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота из Крыма в Новороссийск и другие объекты.

"Это касается как перебазирования части судов, так и переноса штабной инфраструктуры. Это собственное молчаливое признание со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась", — подчеркнул Юсов.

Напомним, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что после ракетного удара ВСУ по порту оккупированной Феодосии россияне решили передислоцировать свои корабли. Ведь захватчики ощущают угрозу.

В ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Он был атакован крылатыми ракетами. Какими именно – Воздушные силы ВСУ не уточнили. Эксперты полагают, что это могли быть Storm Shadow.

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