В ГУР знали о наступлении России в 2022 году: как готовилась разведка

Прошлый год стал знаменательным для военной разведки Украины.

Главное управление разведки знало, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года и готовилось к нему.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"С начала года мы получили достаточно информации для важных прогнозов, а сделанный анализ позволил осознать всю панораму действий противника, в том числе, знать места размещения всех батальонных тактических групп и своевременно отслеживать перемещение группировок российских войск, созданных вокруг нашей границы. Военная разведка была готова, что в начале февраля или немного позже начнется широкомасштабное наступление", — рассказал он.

По словам Скибицкого, ГУР тщательно отслеживало ситуацию по подготовке ВС РФ к масштабному вторжению еще с весны 2021 года. Тогда Россия отрабатывала многие вопросы, связанные с Крымским полуостровом, в частности создание наступательной группировки войск. Кроме того, отслеживались все проводимые вблизи границ Украины мероприятия, а также мероприятия оперативной и боевой подготовки на территории Беларуси.

Также читайте Отставка Резникова: что известно о возможном увольнении и кто возглавит Минобороны

"Тогда наращивание группировок началось осенью, а уже в январе мы видели как войска Восточного военного округа России начали прибывать на территорию Беларуси. Это все происходило под предлогом проведения совместных учений войск союзных государств. Именно это позволило вовремя сделать анализ обстановки безопасности вокруг Украины и вовремя докладывать эту информацию военно-политическому руководству государства, причем на упреждение. Очень важно было понять, какая группировка войск создается, какой потенциал группировки и где потенциально могут быть нанесены удары", – пояснил представитель ГУР.

Весомой составляющей деятельности военной разведки во время крупномасштабной войны стали спецоперации. В частности, представители военной разведки активно действовали в Мариуполе, на "Азовстале".

Вадим Скибицкий также отметил, что 2022 год стал знаменательным для военной разведки – в частности, получили развитие новые виды разведки. Военные начали активно расширять возможности киберразведки, стали применять новые средства радиоэлектронной разведки, большое внимание уделили созданию и использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, Главное управление разведки Украины определило три возможных направления нового наступления России – Донецкая область, Луганская область и Запорожье.

В ГУР также отметили, что Россия получит очередную поставку партии беспилотников Shahed от Ирана.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР " и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Около 5 утра 24 февраля диктатор Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

Путин объявил о планах демилитаризировать и денацифицировать Украину. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Читайте также: