В Хабаровском крае разгорелся скандал: военкома уволили за "перегиб"

Тех, кого забрали на войну в Хабаровском крае, хотя они не подпадают под критерии, вернули домой. А военкома уволили с работы.

Губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев во время своего выступления заявил о том, что половину из всех мобилизованных в регионе отправили домой, а местного военного комиссара Юрия Лайко отстранили от должности за "перегиб".

Видео своего выступления Дегтярев опубликовал в Telegram.

По его словам, через десять дней с момента объявления о "частичной" мобилизации в Хабаровском крае прибыли в военкоматы из-за повестки несколько тысяч человек. Половину отправили домой, поскольку они не отвечали установленным критериям отбора военной службы по контракту.

"Около половины мы вернули домой, как несоответствующие критериям отбора для вступления на военную службу по контракту. Все факты "перегиба" должны прекращаться", — сказал Дегтярев.

Губернатор привел пример с одним из мобилизованных, получившим повестку в военкомат. Им оказался взяточник Виталий Доренко. Как оказалось, мужчина сам воспитывает дочь-инвалида, но это не помешало местным военным вручить ему повестку.

В "перегибах" нашли виновного. Им оказался военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, которого уволили.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что оглашение "долевой" мобилизации в России, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение "референдумов" на оккупированных территориях свидетельствуют о намерениях РФ обострить конфликт.

Россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время "долевой" мобилизации, поедут в состав военных подразделений в оккупированные области Украины.

Кроме того, военное руководство России хочет привлечь к войне против Украины первокурсников военно-морской академии имени адмирала Кузнецова в Санкт-Петербурге. Родители первокурсников протестуют против отправки курсантов на войну.

Принудительная мобилизация и угрозы – как россияне относятся к "своим" крымчанам

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