В Харькове будут судить командира российской БТГ, который приказывал стрелять по гражданским

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении российского командира батальонно-тактической группы по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), который приказывал стрелять по гражданским.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствием установлено, что заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ совместно с другими военнослужащими прибыл в Белгородскую область РФ, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину.

Перед 24 февраля обвиняемый назначен командиром одной из батальонно-тактических групп.

"В первый день войны российский командир совместно с другими военнослужащими вторглись на территорию Украины и прибыли к кольцевой дороге г. Харькова. Военные ВС РФ приказали гражданским лицам, которые ехали по этому пути, разворачиваться. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать в безопасную местность, однако российский командир приказал обстреливать машины гражданских. Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей покинуть автомобили и выйти. Они начали стрелять по своим и женщинам, в результате чего один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь. Она побежала к своей машине и увидела российского солдата, который помогал ей. Он с ранением полз по земле. Девушка усадила его в автомобиль, спасая собственную и его жизнь", — говорится в сообщении.

Другие гражданские мужчина с стоящей в пробке женщиной решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось скрыться.

Также установлено, что российский командир в 2008 году принимал участие в войне РФ против Грузии и "поддерживал безопасность" в проведении незаконного референдума в Крыму.

Напомним, оккупанты 30 декабря ударили по селу Екатериновка Харьковской области. В результате российских террористов погибли и ранены.

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