В Харькове будут судить военного: сдавал России места дислокации ВСУ и передавал секретную информацию

В Харькове будут судить военного, который сдавал России места дислокации ВСУ и передавал секретную информацию, которую получал в ходе совещания.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, военный с августа 2022 года работал на Россию. Он передавал оккупантам места дислокации ВСУ и военной техники. Кроме того предатель передавал России секретную информацию, которую услышал во время совещаний – боевые приказы, общий замысел запланированных действий.

26 января 2023 года он был задержан и заключен под стражу. Его подозревают в государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности Украины путем предоставления представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 11 УК Украины).

Дело военного уже передали в суд.

Напомним, бывший военный передавал России данные об ВСУ, чтобы получить квартиру в Крыму.

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