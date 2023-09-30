"В Харькове было уничтожено 90% ПВО": военный рассказал о первых днях вторжения РФ

Начальник Харьковского военного гарнизона вспомнил первые дни вторжения РФ в 2022 году и рассказал о проблемах с ПВО.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рассказал, что в первые дни вторжения оккупантов в Харькове было уничтожено 90% противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

"Я тогда связался с командиром бригады 302-го полка зенитно-ракетного и говорю: "где, почему не работаем?", а он говорит: "у меня практически вся бригада уничтожена". Но там все равно у него остались еще ракеты С-300... и сумели все же поставить на боевое дежурство и сделать то, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков", — вспомнил Мельник первые дни вторжения.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как оккупанты готовились захватить Харьков в 2022 году и о совещании РФ за несколько недель до вторжения.

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