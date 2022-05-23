В Харькове через три месяца после нападения РФ снова заработает метро: какой график и платный ли проезд

В Харькове через три месяца после нападения РФ снова заработает метро: какой график и платный ли проезд

Метро Харькова 24 мая начнет свою работу.

Метро в Харькове будет запущено завтра, 24 мая, в 07:00. Первая неделя проезд в метро будет бесплатной.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Завтра, через три месяца после нападения РФ на Украину, мы запускаем метро. В 07:00, впервые за последние 89 дней, поезда харьковской подземки начнут движение. Хочу сразу сказать – поскольку экономика Харькова только начала возрождаться, сложно понять пассажиропоток. И в первые дни работы метрополитена поезда будут ходить с интервалом в полчаса", — сообщил Терехов.

По его словам, постепенно в городе будут сбавлять интервал. В то же время, меняется логистика наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам удобно было передвигаться по городу.

Мэр Харькова выразил уверенность, что запуск метро поможет как можно быстрее нормализовать жизнь города.

Напомним, в Харькове пол тысячи домов не подлежат реконструкции (фото).

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