В Харькове через три месяца после нападения РФ снова заработает метро: какой график и платный ли проезд

Метро Харькова 24 мая начнет свою работу.
Метро в Харькове будет запущено завтра, 24 мая, в 07:00. Первая неделя проезд в метро будет бесплатной.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Завтра, через три месяца после нападения РФ на Украину, мы запускаем метро. В 07:00, впервые за последние 89 дней, поезда харьковской подземки начнут движение. Хочу сразу сказать – поскольку экономика Харькова только начала возрождаться, сложно понять пассажиропоток. И в первые дни работы метрополитена поезда будут ходить с интервалом в полчаса", — сообщил Терехов.
По его словам, постепенно в городе будут сбавлять интервал. В то же время, меняется логистика наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам удобно было передвигаться по городу.
Мэр Харькова выразил уверенность, что запуск метро поможет как можно быстрее нормализовать жизнь города.
Напомним, в Харькове пол тысячи домов не подлежат реконструкции (фото).
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