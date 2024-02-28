В Харькове чиновница университета помогала РФ искать слабые места в обороне: СБУ поймала ее

Задержанная – идеологическая сторонница рашизма: в разговорах со знакомыми она восхваляла Кремль и оправдывала ракетные удары по Украине.

СБУ провела спецоперацию на Харьковщине, в результате которой "поймала с поличным" чиновницу университета, которая помогала врагу искать слабые места в обороне города.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российская агентка проводила ночью доразведку прифронтовой местности Балаклейского района Харьковщины, где пыталась выявить и сфотографировать возможные места расположения ВСУ. Тогда ее и задержали сотрудники СБУ.

По данным следствия, задержанная – инженер одного из технических учреждений высшего образования региона, которая помогала россиянам получить разведданные об обороне Харькова.

В СБУ уточнили, что в зоне особого внимания врага находились места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск. Россиян также интересовали маршруты движения вооружения в направлении Купянска.

Для сбора разведданных агент РФ собственным автомобилем объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировал локации Сил обороны. Полученную информацию она передавала через мессенджер "связному" российских спецслужб. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа РФ, воюющий под Купянском.

Злоумышленница также "сливала" информацию администратору российского Телеграм-канала, созданного еще в декабре 2022 года для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

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"Информация требовалась захватчикам для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории региона", — отметили в СБУ.

По данным следствия, чиновница университета начала сотрудничать с врагом еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во внимание российских спецслужб инженер попала как идеологическая сторонница рашизма: в разговорах со знакомыми она восхваляла Кремль и оправдывала ракетные удары по Украине.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении в "несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Злоумышленница взята под стражу без права внесения залога.

Сейчас решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий подозреваемой по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии РФ. Ей грозит пожизненное заключение.

К слову, ранее в Донецкой области задержали женщину, которая передавала информацию о военных госпиталях и перемещении Сил обороны сыну. Он воюет против Украины в рядах так называемой "армии ДНР".

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