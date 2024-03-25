В Харькове досрочно завершат отопительный сезон из-за ударов РФ по энергосистеме — подробности

В Харькове досрочно завершат отопительный сезон, чтобы снизить нагрузку на энергосистему после массированных российских обстрелов. Отключать теплоснабжение в городе начнут уже со вторника, 26 марта.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что в прошлую пятницу, 22 марта, враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался Харьков.

Все эти дни коммунальные службы совместно с энергетиками продолжают устранять последствия атаки, чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в жилых домах.

"И хотя частично им уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему представляется досрочное завершение отопительного сезона.

Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан", – сказал Терехов.

Мэр также добавил, что мощностей для наземного электротранспорта пока не хватает. Поэтому вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы.

"Сегодня нам удалось практически невозможно – запустить движение поездов на всех станциях метрополитена с интервалом в 20 минут", – резюмировал Игорь Терехов.

Напомним, по данным "Укрэнерго", ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не раньше чем через неделю.

Читайте также ведущие новости дня: