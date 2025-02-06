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В Харькове дрон атаковал жилую застройку в Салтовском районе: что известно

В Харькове дрон атаковал жилую застройку в Салтовском районе: что известно

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В Харькове дрон атаковал жилую застройку в Салтовском районе: что известно

Столб дыма после взрыва/Фото иллюстративный / Фото: из соцсетей

Оккупанты постоянно терроризируют харьковчан.

Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе Харькова. Взрыв произошел около девятиэтажки.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

К счастью, информации о пострадавших на данную минуту не поступало.

Как детализировал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировали попадание БпЛА типа "Молния" в фасад жилого дома. Еще один такой дрон силы ПВО сбили часом раньше в том же районе.

Ранее армия РФ ударила беспилотником "Герань-2" по одному из самых больших рынков в Киевском районе Харькова. Вспыхнул пожар, в результате которого сгорели торговые ряды.

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