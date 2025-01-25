В Харькове дрон окупантов попал в парковку возле дома: что известно

Оккупанты продолжают террор мирного населения Украины.
Российская армия, 25 января, нанесла удар по Шевченковскому району Харькова с помощью вражеского БПлА типа "Молния". Попадание произошло на парковку возле дома.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, попадание произошло в землю, пострадавших нет.
"Повреждены авто, остекление окон многоквартирного жилого дома и фасад", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 25 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине. Противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61 ударным БпЛА типа "Shahed".
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