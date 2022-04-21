В Харькове готовятся к провокациям российских оккупантов перед Пасхой — Синегубов

В Харькове готовятся к провокациям российских оккупантов перед Пасхой — Синегубов

Глава Харьковской ВГА сомневается в массированном наступлении россиян на город.

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов, учитывая оперативную обстановку на вечер, 19 апреля, выразил сомнения в попытках российских войск прорваться в Харьков.

Об этом он заявил в интервью изданию "УП".

"Я убежден, что массированной атаки на город Харьков с попыткой прорыва не будет. Это если мы учитываем те силы и средства, которыми сейчас [на момент интервью, записанного вечером 19 апреля] владеет враг на северном, северо-восточном направлении", – заметил Синегубов.

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Он также высказал предположение, что враг будет наращивать свои военные способности на Изюмском направлении, и вся активная фаза у нас будет проходить именно там.

“Параллельно, к сожалению, будут провокации по городу. Провокации по обстрелам мирного населения. И возможны провокации в связи с пасхальными праздниками”, — подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, сейчас идет частичная блокировка войсками РФ города Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.

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