В Харькове готовятся к штурму города: волонтеры уговаривают людей эвакуироваться и спасают животных из эко-парка

Но есть в городе такие районы, куда уже и волонтеры не приезжают из-за обстрелов.

В Харькове российская артиллерия обстреляла тракторный завод и несколько жилых массивов. За полтора месяца войны русские заставили выехать из города жителей нескольких районов, но некоторые жители, несмотря на постоянные обстрелы, упрямо остаются в своих домах — они живут без газа, электричества, а иногда и без продовольствия.

Об этом говорится в ТСН.

После ночных обстрелов город притих, только строители суетятся у Шевченко, мешки с песком расползаются, их нужно зафиксировать. Здесь и Святослав Вознюк, волонтер и уже легенда Салтовки. Он едва ли не единственный, который решается ходить фактически на передовую, в разбитые многоэтажки, в которых до сих пор живут люди. Он запасает воду из последнего тут источника. Люди молятся на этот источник, водопровод разбомбили в этом районе несколько недель назад. «Люди из болот набирают воду», — рассказывает Святослав.

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По количеству разрушенных домов видно, враг совсем рядом. Кажется, в этих обгоревших многоэтажках давно нет ни живой души, но люди здесь есть, убеждает Слава. Он ищет, записывает адреса и носит им продукты. В одном из подвалов, например, живут четверо. Они охотно берут помощь. В конце концов Слава идет в крайние дома, а дальше идти боится даже он. Там северная Салтовка, именно этот район русские войска наиболее активно обстреливают, собственно они здесь совсем рядом, несколько сотен метров до кольцевой.

Уже при обстреле Слава бежит к 9-этажке, где живут два человека, он в очередной раз просит их уехать отсюда, во время разговора по улице со свистом пролетает несколько слепых пуль, но те упрямо отказываются, говорят, будут дома до последнего, только просят сигарет и немного еды.

С начала войны из Харькова удалился криминал. «В городе не совершаются почти общеуголовные преступления и вообще уровень преступности упал почти до нуля», – говорит начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Большинство людей прячется в метро. На каждой станции города уже второй месяц живут сотни людей. Сегодня полицейские привезли детям мороженое, известный хореограф учит малышей танцевать брейк-данс. Хотя на несколько часов малыши забывают, что на верху рвутся снаряды и там очень страшно.

Как живут люди во фронтовом Харькове под постоянными обстрелами российских оккупантов

Уже больше месяца Харьков находится в полукольце – российские войска блокируют город с Востока. Но есть те, которые, несмотря на обстрелы, едут фактически за линию фронта в тыл к врагу, чтобы вывезти оттуда зверей. Это сотрудники эко-парка Фельдмана. На 140 гектарах до войны там жило 5 тысяч животных, значительную часть зверей уже вывезли. Но в парке остались верблюды, обезьяны, много птиц. Животные сидят голодные и испуганные. «Еще ходок 15-20 надо делать, а каждая ходка – это их жизнь, жизнь людей, пятерых мы там уже оставили, - 3 во время кормления, из автоматов расстреляны, к тому же не минами, а сознательно — из автоматов, двое еще пропали без вести», — рассказывает владелец эко-парка.

Сегодня все имение Фельдмана – сплошной зоопарк, на футбольном поле пасутся куры, страусы, горные козы. В бассейне – все водоплавающие, в сауне – черепахи, в туалете – хищница. Медведя Хана и пару львов грузят и отправляют в зоопарки Украины. Пока в Харькове война, хоть они будут оставаться в безопасности. А люди готовятся к штурму города.

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