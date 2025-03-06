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В Харькове и Кривом Роге произошли взрывы: главные новости ночи 6 марта 2025 года

В Харькове и Кривом Роге произошли взрывы: главные новости ночи 6 марта 2025 года

Враг снова атаковал мирные украинские города 6 марта / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 марта 2025 года:

  • В Кривом Роге после вражеского удара удалось спасти 18 человек Читать далее –>
  • В Кривом Роге врачи борются за жизнь 20 раненых после вражеского удара Читать далее –>
  • В Сумах беспилотник попал в состав, есть жертва Читать далее –>
  • Враг продвинулся возле Куриловки — Deep StateЧитать далее –>
  • Ночью 6 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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