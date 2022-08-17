В Харькове и области раздались взрывы: местные пишут о 5 вражеских ракетах

Официально местные власти эту информацию пока не подтвердили.

В Харькове и области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом информируют "Суспильне" и местные телеграммы-каналы.

Воздушная тревога в Харьковской области началась в 04:36 и сразу же в Сети сообщили, что прозвучал взрыв.

По информации "Харьков Life", на территорию Харькова и области упало 5 вражеских ракет.

Официально местные власти эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, что ночью, 17 августа, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Также оккупанты ракетами атаковали Одесскую область.

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