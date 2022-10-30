В Харькове и области с 31 октября начнутся отключения электроэнергии: где и когда

Отключения будут продолжаться по три часа в каждой очереди.

С понедельника, 31 октября, в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии в соответствии с разработанным совместно с облэнерго графиком, который должен минимизировать дискомфорт харьковчан.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 7:00 до 22:00.

АО "Харьковоблэнерго" также опубликовало график почасовых отключений электроэнергии.

"Отключений не будет на деоккупированных населенных пунктах Харьковской области. Индивидуально прорабатываем вопросы с предприятиями, ведь некоторые производства не могут останавливать процессы", – добавил Синегубов.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что могут снова начать выключать свет.

В эти выходные плановые отключения отменили в Ровенской области. В регионе удалось стабилизировать энергетическую систему.

В ДТЭК заявили, что будут пересмотрены графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Граждан также предупредили, что продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время появится более "понятный" график веерных отключений электроэнергии в Украине.

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