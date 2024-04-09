В Харькове и области ситуация с энергоснабжением остается очень сложной: что об этом известно

Однако снизить объем поставок энергии в Харьков оккупантам не удастся.
В Харькове и области ситуация с энергоснабжением остается очень сложной. Там зафиксированы значительные повреждения высоковольтных сетей.
Об этом телеканалу "Киев24" сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Там существенные повреждения высоковольтных сетей, и повторяющиеся постоянные атаки. Уже есть случаи, когда восстановили и снова "прилетело". Для того, чтобы восстановить более-менее комфортный график поставки электроэнергии, нужно пять-шесть недель. Но в ситуации, когда атаки повторяются реально ежедневно, очень трудно предсказать, что будет дальше», – рассказал Александр Харченко.
Однако есть и хорошая новость – “хуже не станет". Снизить объем поставок энергии в Харьков оккупантам не удастся.
"Хорошая новость в том, что хуже не станет. Тот минимум электроэнергии, который поставляется в Харьков сейчас, поставляется по столь распределенным маршрутам и по столь нестандартной схеме, что я почти уверен, что снизить этот объем московитам не удастся", – резюмировал Харченко.
Напомним, что Россия сбросила бомбы на центр Харькова, под завалами ищут людей.
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