В Харькове и области ситуация с энергоснабжением остается очень сложной: что об этом известно

В Харькове и области ситуация с энергоснабжением остается очень сложной. Там зафиксированы значительные повреждения высоковольтных сетей.

Об этом телеканалу "Киев24" сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Там существенные повреждения высоковольтных сетей, и повторяющиеся постоянные атаки. Уже есть случаи, когда восстановили и снова "прилетело". Для того, чтобы восстановить более-менее комфортный график поставки электроэнергии, нужно пять-шесть недель. Но в ситуации, когда атаки повторяются реально ежедневно, очень трудно предсказать, что будет дальше», – рассказал Александр Харченко.

Однако есть и хорошая новость – “хуже не станет". Снизить объем поставок энергии в Харьков оккупантам не удастся.

"Хорошая новость в том, что хуже не станет. Тот минимум электроэнергии, который поставляется в Харьков сейчас, поставляется по столь распределенным маршрутам и по столь нестандартной схеме, что я почти уверен, что снизить этот объем московитам не удастся", – резюмировал Харченко.

Напомним, что Россия сбросила бомбы на центр Харькова, под завалами ищут людей.

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