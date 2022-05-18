В Харькове ищут жилье для людей, которые с начала войны жили в метро

В Харькове ищут жилье для людей, которые с начала войны жили в метро

Харьков понемногу возвращается к привычной жизни – люди, которые в начале войны уехали отсюда, сейчас уезжают домой, поэтому в городе начали готовить к запуску подземку.

Сначала из метро нужно переселить сотни жителей, скрывавшихся на станциях от рашистских ракет. В вагонах и переходах некоторые из них жили месяцами и многим некуда возвращаться, говорится в ТСН.

Сине-желтая лента на руке у 9-летнего Глеба – напоминание о жизни в метро. Ее подарил военный в первый день, когда мальчик с матерью поселились на станции. «Пришли военные, дали что-то и сказали закрыть глаза. Повязали ее. Ношу все это время, не снимаю никогда», – рассказывает мальчик.

Из родного Золочева под обстрелами Екатерина с сыном скрылись 15 марта, а в Харькове самым безопасным местом была именно подземка. Там, как большинство переселенцев, решили остаться. «Когда ракета над нами рванула, начало трясти дом. Думали ехать на Запад, но потом, когда мы приехали в метро и когда нас очень тепло приняли, как семья. Мы подумали, но ехать куда-то уже и не хочется», — рассказывает Екатерина.

В метро мать и сын провели два месяца. Домой до сих пор вернуться не могут, потому что там обстрелы. Сейчас их поселили в санатории. В свертках все, что у Екатерины с сыном осталось от прежней жизни — две смены одежды и документы. Все остальное — карематы, одеяла, еду - дали волонтеры в харьковской подземке. «Кровати есть, матрасы есть. Мы не на полу. Там у нас душевая и туалет, то есть прямой в номере можно спокойно в туалет сходить и помыться», – рассказывает женщина.

С подземки уже переехали сотни беженцев. Это те, кто бежал из окрестных сел и городков, и нашли убежище в подземке. «Попали в жилой дом, где я знала двух девочек с бабушкой. Для меня это очень тяжело, честно. Пострадали еще от пожара пять домов. То есть возвращаться очень тяжело. Мы все жители метро уже стали одной держащейся семьей, которая живет дальше», — рассказывают люди.

Как только ВСУ оттеснили рашистов от Харькова, городские власти понемногу начали отселять из тоннеля людей. На станциях до сих пор в несколько рядов стоят палатки и в каждой живут люди, но здесь они последние дни. Метро готовят к запуску, беженцам ищут другое убежище. «Мы никого насильно не убираем из метрополитена. Единственное что – мы начали освобождать наши поезда. Люди жили в поездах. На станциях еще могут жить. Мы подыскиваем всем общежития», – рассказывает харьковский городской голова Игорь Терехов.

Харьковчан, жилье которых разрушено от обстрелов, разместят в общежитиях. Жители области, которые не могут вернуться домой, уезжают в санатории. «Люди приезжают, врачи осматривают. Круглосуточно пост медсестры, пост дежурного врача. Четыре психолога работают. Два из них – военные», — рассказывает главный врач санатория Валерий Журавлев.

В Харькове некуда возвращаться людям, жившим в метро из-за обстрелов

Кроме Харькова, переселенцев из подземки пока принимает только Песочинское общество. Там относительно безопасно – ВСУ на немалое расстояние смогли отбить врага. «Сейчас более спокойно, особенно последние две недели. Люди начали массово возвращаться домой, в Песочинскую общину. И хочу отметить сейчас у нас только переселенцев, официально зарегистрированных, более 5 тысяч», — говорит городской голова города Песочин Олег Чернобай.

Торопятся домой и харьковчане. Только за последние две недели в Харьков вернулось более 600 тысяч горожан.

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