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В Харькове из-под завалов поврежденного вражескими обстрелами дома извлекли тела четырех человек

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В Харькове из-под завалов поврежденного вражескими обстрелами дома извлекли тела четырех человек

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Вчера, 30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специального инструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела двух погибших: мужчину и женщину. Сегодня из-под завалов были извлечены тела еще двух погибших мужчин.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили тела еще четырех мирных жителей Индустриального района города Харькова из-под завалов 16-ти этажного дома. В него попал российский снаряд еще 28 февраля.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"Сегодня, 31 мая сотрудники ГСЧС продолжали проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме в Индустриальном районе города Харькова. Вчера, 30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специального инструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела двух погибших людей: мужчину и женщину. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", — информирует ГСЧС.

 

Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Вторник, 31 мая 2022 г.

Напомним, из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей.

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