В Харькове из-за атаки оккупантов ранена фельдшер "скорой", которая была на вызове

В Харькове из-за атаки оккупантов ранена фельдшер "скорой", которая была на вызове

Состояние женщины оценивается как средней тяжести.

В Харькове утром 12 марта под обстрел российских оккупантов, напавших на Украину, убивающих мирных людей и бомбящих гражданские дома, попала фельдшер "скорой". Женщина получила осколочное ранение живота.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, сообщает "Суспільне".

Также читайте ВСУ держат оборону Харькова: российская армия не продвигается вперед и теряет боеспособность

После ранения потерпевшего оперативно госпитализировали в больницу, где ей сделали операцию. Сейчас жизни медика ничего не угрожает.

"После обслуживания вызова сели в автомобиль, раздался взрыв. Обломком пробило автомобиль и ранена в области живота 48-летняя фельдшер. Водитель сразу поехал в ближайшую профильную больницу, где ее мгновенно доставили в операционную и прооперировали, ее жизни ничего не угрожает. тяжести", — сообщил Забашта.