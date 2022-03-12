В Харькове из-за атаки оккупантов ранена фельдшер "скорой", которая была на вызове

Состояние женщины оценивается как средней тяжести.
В Харькове утром 12 марта под обстрел российских оккупантов, напавших на Украину, убивающих мирных людей и бомбящих гражданские дома, попала фельдшер "скорой". Женщина получила осколочное ранение живота.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, сообщает "Суспільне".
После ранения потерпевшего оперативно госпитализировали в больницу, где ей сделали операцию. Сейчас жизни медика ничего не угрожает.
"После обслуживания вызова сели в автомобиль, раздался взрыв. Обломком пробило автомобиль и ранена в области живота 48-летняя фельдшер. Водитель сразу поехал в ближайшую профильную больницу, где ее мгновенно доставили в операционную и прооперировали, ее жизни ничего не угрожает. тяжести", — сообщил Забашта.
Напомним, в Луганской области оккупанты в ЖК обстреляли врачей, приехавших на вызов к людям.
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