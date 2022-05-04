В Харькове из-за обстрелов больше нет трамваев, метро тоже пока не будет работать

В Харькове из-за постоянных вражеских обстрелов не осталось трамваев.
В результате ударов россиян были уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу и разрушены депо.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
"Стараниями немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", — говорится в сообщении.
Сегодня, 4 мая, по улице Веснина начался демонтаж трамвайной линии. Городской совет сообщил, что в этом районе трамваев уже не будет, как и в некоторых других районах Харькова.
После войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена.
"Благодаря "усилиям" оккупантов будут сложности с Салтовской ветвью: она поедет гораздо позже других двух", — отметили в горсовете.
В настоящее время местные власти работают над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, прежде всего — возможности отправки жителей Салтовки в центр, на Жуки и Алексеевку. Где-то на смену трамваю придет троллейбус, где-то муниципальные автобусы.
Напомним, что в Харькове неизвестные планировали взорвать инфраструктурный объект (видео).
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