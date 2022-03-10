В Харькове из-за обстрелов поврежден газопровод: четверть города осталась без газа

На месте обстрела возник пожар.

В четверг, 10 марта, около 05:00 российская армия обстреляла Харьков: поврежден газопровод.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты обстреляли один из районов города — Северную Салтовку. Там поврежден газопровод. Кроме того, на месте удара образовался пожар. Спасатели пытаются его ликвидировать.

По словам Синегубова, из-за повреждения трубопровода 30% жителей города остались без газа. Когда появится топливо, пока неизвестно.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины обороняют Харьков: идут в контрнаступление по многим направлениям в области. За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня.