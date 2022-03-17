В Харькове из-за обстрелов российских оккупантов вспыхнул масштабный пожар: погиб спасатель

Вспыхнули павильоны рынка "Барабашово", крупнейшей торговой площадки Восточной Европы.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков ракетами. Из-за их вражеских обстрелов вспыхнули павильоны рынка "Барабашово".

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/Facebook

Пожар вспыхнул сразу в нескольких местах и через пять часов охватил почти всю территорию рынка.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/Facebook

Пожар приехало тушить около 100 спасателей. Впрочем, когда они выполняли свою работу, российские оккупанты снова обстреляли ракетами рынок. Из-за вражеских обстрелов один спасатель погиб от полученных травм.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/Facebook

"Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателя. Они немедленно были направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/Facebook

Напомним, сегодня, 17 марта, в Святошинском районе Киева в результате вражеских обстрелов произошло сразу несколько пожаров. Горели два автомобиля, а также склад и трава на площади в 5 тысяч "квадратов".

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