В Харькове избавятся от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишат почетных званий

У харьковчан нет ничего общего с теми, кто уничтожает "Градами" города области, заявил Синегубов.
Жители Харькова требуют избавиться от всего, что связывает город с Россией, в частности, речь идет и о названиях улиц.
Такое обращение подписали общественные деятели, сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.
"Харьковщина держит оборону не только на военном фронте. Россияне думали, что здесь их встретят с хлебом-солью. Но мы дали четко понять: Харьков – украинский город!" – говорится в сообщении главы области.
Следовательно, харьковское научное сообщество начало лишать граждан России почетных званий.
"Ученый совет Каразинского университета лишил звания "Почетного доктора" ректора Московского вуза Виктора Садовничего. "Почетного гражданина" у Садовничего забрал и Лозовский райсовет. Стыдно, что уроженец Харьковщины подписал обращение российских ректоров в поддержку действий преступника Путина", — сообщил Синегубов.
Он подчеркнул, что жители требуют избавиться от всего, что связывает Харьков с Россией. Речь идет и о названиях улиц.
"Изъять из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра", — сообщил глава области.
Он подчеркнул, что у харьковчан нет ничего общего с теми, кто уничтожает "Градами" города Харьковской области.
Напомним, 18 марта российские войска в Харькове обстреляли дома и высшее учебное заведение: есть погибшие и пострадавшие.
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