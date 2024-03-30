В Харькове изменили графики отключения света – Терехов рассказал о ситуации в городе

Игорь Терехов рассказал о последствиях ударов РФ по энергосистеме Харькова.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупационные войска России очень сильно обстреливают город. В результате атак есть очень серьезное разрушение энергетической отрасли. В городе с 30 марта изменили графики отключения света.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Сегодня мы перешли на графики, жилые дома по графику отключаются от энергоснабжения, потому что не хватает напряжения. Такие графики были опубликованы сегодня, они немного скорректированы в сторону уменьшения времени отключения. Перешли с 6-часового на 4-часовое отключение", — рассказал он.
Терехов отметил, что облэнерго пытается выдерживать графики отключений.
Кроме того, он добавил, что удалось запустить метрополитен с интервалом в час пик с 10 до 12 мин, в другое время с интервалом примерно 20 минут.
В Харькове также удалось в субботу, 30 марта, запустить троллейбусные маршруты, которые начали понемногу работать, однако не в полном объеме из-за нехватки мощности.
"Это троллейбусы с автономным запасом хода. Они довозят людей с определенных микрорайонов до станций метрополитена. Кроме этого, работает муниципальный общественный транспорт, автобусы в полном объеме вышли на маршруты и довозят людей. Магазины, аптеки, автозаправочные станции работают", — рассказал Игорь Терехов.
Напомним, РФ ударила по Харькову новой модифицированной авиабомбой – в ОВА сделали тревожное заявление.
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