В Харькове количество пострадавших возросло до 39 человек: среди них дети и беременная женщина

Атака БпЛА на Харьков / © MIL.IN.UA

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В результате атаки вражеских беспилотников в Харькове количество пострадавших возросло до 39 человек.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«Рост количество пострадавших — уже 39 человек», — говорится в сообщении.

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В свою очередь начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть двое детей и беременная женщина.

«Среди пострадавших — 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в больницу города в настоящее время госпитализированы четыре человека.

Ранее сообщалось, что вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.

Мы ранее информировали, что в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.