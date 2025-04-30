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В Харькове количество пострадавших возросло до 39 человек: среди них дети и беременная женщина
В больницу города госпитализированы четыре человека.
В результате атаки вражеских беспилотников в Харькове количество пострадавших возросло до 39 человек.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
«Рост количество пострадавших — уже 39 человек», — говорится в сообщении.
В свою очередь начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть двое детей и беременная женщина.
«Среди пострадавших — 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина», — говорится в сообщении.
Он добавил, что в больницу города в настоящее время госпитализированы четыре человека.
Ранее сообщалось, что вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.
Мы ранее информировали, что в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.