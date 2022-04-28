В Харькове местный предатель спрятал для оккупантов из РФ запчасти для ремонта танков

В Харькове местный предатель спрятал для оккупантов из РФ запчасти для ремонта танков

В Харькове СБУ разоблачила предателя, спрятавшего для оккупантов запчасти для ремонта техники.

Спеслужба обнаружила тайник, в котором было 19 танковых двигателей и другие запчасти для ремонта бронетехники, стоимостью 1,5 млн долларов. Этого хватило бы, чтобы отремонтировать половину танкового батальона

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

61-летний житель Харькова договорился с работниками местных предприятий ВПК, организовал кражу и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

"По информации СБУ, агрегаты планировалось передать войскам России в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации до сих пор комплектуются российские танки Т-64. На украинские танки устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю. Захватчики сбрасывали на город запретные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. Кроме этого применяли ракеты и били из артиллерии.

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