В Харькове мужчина ограбил женщину, пока та скрывалась от обстрелов

Полицейские Харькова задержали мужчину, который похитил сбережения у женщины, когда она скрывалась от обстрелов.
Пострадавшей вернули средства.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
"Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме $30 тысяч и 100 тысяч грн. Полиция вернула деньги владелице", – говорится в сообщении.
Неизвестный злоумышленник украл средства у потерпевшей в подвале дома по проспекту Гагарина в Харькове, где она скрывалась от обстрелов. Полицейские установили личность вора. Им оказался 24-летний житель города Харькова. Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку.
Правоохранители сообщили преступнику о подозрении, в настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Мариуполе, где продолжаются упорные бои, украинским защитникам удалось ликвидировать оккупантов-убийц. У одного из них были обнаружены золотые украшения и доллары, которые он украл у мирных украинцев.
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