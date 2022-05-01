В Харькове мужчина ограбил женщину, пока та скрывалась от обстрелов

В Харькове мужчина ограбил женщину, пока та скрывалась от обстрелов

Полицейские Харькова задержали мужчину, который похитил сбережения у женщины, когда она скрывалась от обстрелов.

Пострадавшей вернули средства.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме $30 тысяч и 100 тысяч грн. Полиция вернула деньги владелице", – говорится в сообщении.

Неизвестный злоумышленник украл средства у потерпевшей в подвале дома по проспекту Гагарина в Харькове, где она скрывалась от обстрелов. Полицейские установили личность вора. Им оказался 24-летний житель города Харькова. Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку.

Правоохранители сообщили преступнику о подозрении, в настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, в Мариуполе, где продолжаются упорные бои, украинским защитникам удалось ликвидировать оккупантов-убийц. У одного из них были обнаружены золотые украшения и доллары, которые он украл у мирных украинцев.

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