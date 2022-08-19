В Харькове на одной из остановок появилось первое укрытие от российских бомб и ракет: как оно выглядит

В Харькове на одной из остановок появилось первое укрытие от ракет российских оккупантов.

В Харькове на одной из остановок появилось первое укрытие от российских бомб и ракет. Во время воздушных тревог в таких укрытиях смогут скрываться люди.

Об этом сообщает "Суспільне Харьків".

Как отмечается, в укрытии оборудовали места для сидения. В одном таком бункере смогут одновременно находиться более десяти человек, для которых там установили 12 сидений.

Кроме того, в укрытии есть экран, выводящий изображения с камер видеонаблюдения. Также там будет около 100 килограммов песка для тушения пожаров.

Разрабатывали укрытия на основе памятников и архитектуры Харькова.

Напомним, что на рассвете россияне нанесли по Харькову пять ракетных ударов.

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