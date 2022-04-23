В Харькове на Пасху изменено время комендантского часа, ночных богослужений не будет

В Харькове на Пасху изменено время комендантского часа, ночных богослужений не будет

В Харьковском городском совете после встреч с представителями церквей решили, что ночных богослужений не будет, а время комендантского часа меняется – с 19:00 до 5:00.

Комендантский час в Харькове продлится с 19:00 23 апреля до 5:00 24 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"В это время жителям запрещается передвигаться по городу как пешком, так и с помощью транспортных средств. Вместе с тем харьковчане должны быть готовы к эвакуации и в случае срабатывания сирен срочно перейти в укрытие", — говорится в сообщении.

Также граждан просят принимать все необходимые меры относительно светомаскировки в темное время суток: выключать свет в домах, зашторивать окна, гасить уличное освещение. Это поможет сделать жилые дома незаметными для врага.

В свою очередь в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности верующих по всей Украине призывают отпраздновать Пасху дома и не идти в церкви, ведь в стране идет полномасштабная война и Россия может устроить провокации.

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