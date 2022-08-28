В Харькове не хватает донорской крови, запасов сделать не удается из-за больших нужд

С начала полномасштабной войны доноров в Харькове принимают в бомбоубежище, чтобы было спокойнее. А сотрудники центра не только там работают – на рабочем месте остаются и ночевать, говорится в ТСН.

Десять раз сжала кулак, полежала 10 минут и спасла жизнь - Наталья – универсальный донор, ее пол-литра первой отрицательной подойдут всем четырем группам с резусом минус. «Вчера перед тем как ложиться спать, заглянула в «Инстаграмм» и увидела реально, что нужна. А так как у меня первая отрицательная, то она подходит почти всем и давно хотелось. И я поняла, что нет препятствий, если ты чего-то желаешь», – говорит Наталья.

Уже в пятый раз за время войны стал донором и Дмитрий и сегодня пришел не сам.

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Сегодня он здесь не один. «Надо участвовать, помогать ребятам. Не сам пришел, вон – с женой, с другом. Собирались давно. Вчера готовились, не ели ничего вредного», – рассказывает он.

За день в центр крови приходят десятки доноров, впрочем, нужно в разы больше, говорят в заведении, из-за войны запасы сделать не удается — большинство отдают раненым военным. Но ведь не уменьшились потребности и в родильных домах, онкоцентрах и хирургических отделениях. «В первые дни войны множество людей приходивших к нам сдавали кровь. Затем в связи с тем, что многие народы уехали, он снизился. То есть вот эта волнообразность – она наблюдается, а нам нужна стабильность», – говорят в центре.

Сейчас в центре критически не хватает первой, второй и третьей отрицательной. Чтобы спасти чью-то жизнь, нужно только один вечер воздержаться от алкоголя и жирной и сладкой пищи. «Совершенно не больно. Никто из 4-5 не потерял сознание, поэтому приходите смело и сдавайте. Коллектив хорош и весел», — убеждает один из доноров.

С 24 февраля служба крови не прекращала работу ни на день. Под мощными обстрелами медики продолжили принимать доноров. Чтобы не потерять все запасы на следующий день переехали в бомбоубежище. «Был обстрел. И нашей станции и рядом, какие есть больницы. Это было как в тумане, я была со своей дочерью. Все так на эмоциях, были громкие взрывы, и мы с донорами спустились в подвал», — вспоминает заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Алина Потапенко.

Ночевали и работали в подвале и так все еще, в 8 утра открывается центр. Раньше работники должны убрать свои кровати и встречать доноров. Здесь даже обустроили собственную кухню, сегодня дежурит стоматолог. «Сегодня будет суп с колбасой, со всем. Готовим где-то на 100. С начала войны здесь жило 125-130 человек, готовили на большее количество. Готовили и на полу и в печке», – рассказывает Сергей.

В бомбоубежище службы крови сейчас живут и работают около сотни людей. У большинства уже нет другого жилья. У кого квартиры в горячих точках города, а кому до сих пор боязливо выходить из подземелья.

Но, несмотря на собственный страх и тоску по дому, медики каждое утро встречают доноров и призывают приходить еще, потому что в такие трудные времена каждый должен вносить свой вклад в общую победу.

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