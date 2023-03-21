В Харькове не исключили пересмотр продолжительности комендантского часа

Пока вопрос об изменении времени комендантского часа власти Харькова не рассматривают.

В Харькове могут просмотреть продолжительность комендантского часа в зависимости от погодных условий и военной обстановки.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время общения с журналистами, сообщает " Мнение ".

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Он отметил, что в настоящее время вопрос об изменении времени комендантского часа власти Харькова не рассматривают.

"Пока этот вопрос мы не рассматриваем. Однако, конечно, учитывая военную обстановку, учитывая наши погодные условия, будем советоваться и, возможно, вынесем этот вопрос на Совет обороны и примем общее коллегиальное решение, которое будет соответствовать той ситуации безопасности и тем вызовам безопасности," какие у нас есть", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве от 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсоне и области увеличивают время комендантского часа. Комендантский час продлится с 17:00 до 06:30.

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