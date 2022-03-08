В Харькове не осталось живого места: местные требуют "закрыть небо"

Были убиты работники экопарка.

Российские оккупанты не перестают коварно бомбить Харьковщину. Обстреливают градами и ракетами жилые дома, школы, а на Изюмщине уничтожили больницу. Местные власти просят о «зеленых коридорах», а люди тем временем выходят на митинги, чтобы собрать подписи за закрытое небо.

Об этом говорится в ТСН.

Российские войска содержат город Изюм в осаде, обстреливают с неба и не дают доставлять гуманитарные грузы. Местные власти умоляют о «зеленом коридоре».

Ситуация в Харьковской области: российские оккупанты уничтожили больницу в Изюме

В спальных районах Харькова нет никаких военных объектов, впрочем, решисты обильно оросили этот район градами. Из-за обстрелов только в одном доме сгорели почти 3 десятка квартир. Есть потерпевшие. За 13 дней российского безумия в Харькове не осталось живого места. Разрушены садики, школы, больницы, здания облгосадминистрации, городского совета, прокуратуры и нацполиции.

Под обстрелы еще раз попал и Харьковский экопарк. На этот раз погибли не только животные, но и работники зверинца. «Погибли два человека, приехавшие на территорию экопарка, чтобы один раз в три дня покормить животных. Были расстреляны», – говорят рабочие.

Российским оккупантам только остается, что уничтожать города Харьковщины с неба, потому что на земле наши военные достойно держат оборону. Сегодня в нескольких городах области прошли митинги за закрытое небо над Украиной.