В Харькове некоторые абоненты остались без света и газа из-за ракетного удара

В результате ракетного удара в городе есть проблемы со снабжением электроэнергией и газом.

В Харькове по состоянию на утро 17 января в результате ночного ракетного удара обесточены 43 бытовых и восемь юридических потребителей. Без газа – 170 абонентов.

Об этом сообщает Минэнерго.

Там отметили, что восстановительные работы начнутся, как только энергетики получат разрешение от ГСЧС.

Напомним, в Харькове в результате ракетного удара РФ есть жертва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото последствий ракетного удара по центру города.

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