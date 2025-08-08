Беспилотник Shahed / © MIL.IN.UA

В Харькове в ночь на 8 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков подвергся атаке вражеским дроном „шахед“ — в городе раздались взрывы», — говорится в сообщении.

Позже глава города заявил, что в результате атаки в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Запорожский район российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области.