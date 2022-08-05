В Харькове ночью враг цинично и жестоко обстрелял мирных, дворы многоэтажек усеяны воронками

На месте ночных обстрелов воронки от попаданий снарядов – их очень много, чуть ли не в каждом дворе, говорится в ТСН.

Этой ночью город обстреляли с нешуточной жестокостью. Целили по мирному населению – в этом нет сомнений. Двое мужчин и женщина получили ранения обломками, пробившими окна и залетевшими в квартиру. Всех госпитализировали и уже прооперировали, по данным медиков, в настоящее время жизни потерпевших угрозы нет.

Обстрел города рашисты начали в 10 вечера. Били по Салтовскому и Шевченковскому районам. Город содрогался от мощных взрывов, а из окон были видны вспышки от снарядов.

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По данным правоохранителей, рашисты били по городу из реактивных систем залпового огня. Были попадания в школу и дворы жилых домов. Местные сообщали, что после обстрелов в нескольких домах пропал свет и исчезла вода.

Россияне обстреляли исключительно спальные районы, военной инфраструктуры здесь нет. Снаряды пускали наугад — по дворам, магазинам и многоэтажкам.

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