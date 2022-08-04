В Харькове обустраивают бомбоубежища в многоэтажках

В подвалах харьковских многоэтажек обустраивают туалеты и проводят свет. Еще весной во время массированных обстрелов люди там жили месяцами и оставляли после себя мусор. Волонтеры весь хлам вывезли и теперь проводят канализацию и электричество, чтобы горожанам было комфортнее пережидать воздушные тревоги и прятаться от артиллерийских атак.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Также читайте Призывал повиноваться оккупантам: в Днепре под суд отправили местного предателя

Кирпич в кирпич укладывает волонтер Илья. Кладет платформу для унитаза. Надо сделать высоту 30 сантиметров, чтобы не забивалась канализация.

Первый блок этого подвала был выделен для санузла. Рядом установят и умывальник. Волонтер признается: в начале войны, когда сам прятался по подвалам, о подземном туалете никто и мечтать не мог.

Артобстрелы и воздушные тревоги в Харькове могут занять и по несколько часов. Именно поэтому для людей в укрытии сделают розетки, в каждый блок проведут свет и расчистят вентиляционные трубы.

“Районы у нас выбираются разные. Самые обстреливаемые, самые опасные – за них мы беремся в первую очередь. Потому что понимаем, что жители еще в городе. Люди приезжают и мы хотим это все для них. Такие районы как Салтовка – тоже будем делать”, — рассказал член харьковского молодежного совета Никита Сабельников.

Наводить порядок в укрытиях взялись волонтеры в сотрудничестве с городскими властями. После продолжительного проживания в подвалах еще весной люди оставляли после себя мусор, а от попадания снарядов некоторые подвалы затапливало. Вот так выглядел этот подвал еще несколько дней назад. Волонтеры вывезли отсюда два самосвала хлама.

“Здесь был мусор, здесь была куча мусора. Мы это свернули в кучки и теперь мы это все складываем и вынесем в специальные места. Я так понимаю, уж там люди проживали. И мы будем расширять это помещение для того, чтобы было комфортнее”, — рассказывает волонтер Антон Головко.

Всего по Харькову более 300 бомбоубежищ и еще 4 тысячи подвалов. Волонтеры еще не знают, сколько из них оборудуют туалетами и розетками. Предварительно, в планах – более сотни заброшенных подземок. Смогут и больше, лишь бы были желающие помогать.

Напомним, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, продолжаются бои.

Читайте также: