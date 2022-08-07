В Харькове раздались 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военных объектах

Поздним вечером воскресенья, 7 августа, в Харькове раздаются громкие взрывы. Перед этим "прилеты" были по Винницкой области.

Россияне обстреливают Харьков. Вечером 7 августа в городе раздаются взрывы.

"В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытия. Если дома — соблюдать правила двух стен", — написал в соцсети мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне обстреляли Киевский район Харькова.

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно "прилет" по инфраструктурным объектам. Взрывов было не менее семи. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет", — отметил Терехов.

Напомним, около 20:00 воскресенья, 7 августа, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около двух часов. Тогда о взрывах сообщали местные жители и СМИ в четырех соседних областях – Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской. В частности, сообщения, что слышны взрывы, в соцсетях написали жители Винницы, Черкасс, Умани, Кременчуга и Кропивницкого.

Официальной информации, что и где и взорвалось, долгое время не было. Впоследствии стало известно, что "прилеты" были в Винницкой области.

"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности", – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Также вечером воскресения во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на российских складах с оружием. На месте происшествия слышны звуки взрывов, российский склад с оружием пылает уже несколько часов.

Сообщается о взрывах и в оккупированном Херсоне. В соцсетях пишут, якобы есть "прилет" по Антоновскому мосту через Днепр. О взрывах также сообщают во временно оккупированных Скадовске, Новой Каховке, Чернобаевке, Олешках и других оккупированных населенных пунктах.

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