В Харькове оккупанты нанесли удар по больнице и жилым многоэтажкам: есть пострадавшие

Ночью, 30 апреля, российские оккупанты обстреляли городскую больницу и жилые дома Харькова.
Также пострадала промышленная зона Немышлянского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы, больницы и промышленную зону. В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек, травмирован один мужчина — его госпитализировали в больницу.
“Получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании медучреждения нет”, — сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в ОРДЛО оккупанты отменили медосмотр для "призывников", поэтому мобилизуют калек и инвалидов.
Читайте также:
- Во временно оккупированной Каховке "власть" готовит масштабное празднование 9 мая
- В Одессе готовятся к затяжному комендантскому часу и увлекаются работой нового ПВО от партнеров
- России грозят санкции по атомной энергетике: ЕС может отказаться от урана — СМИ