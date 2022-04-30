В Харькове оккупанты нанесли удар по больнице и жилым многоэтажкам: есть пострадавшие

В Харькове оккупанты нанесли удар по больнице и жилым многоэтажкам: есть пострадавшие

Ночью, 30 апреля, российские оккупанты обстреляли городскую больницу и жилые дома Харькова.

Также пострадала промышленная зона Немышлянского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы, больницы и промышленную зону. В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек, травмирован один мужчина — его госпитализировали в больницу.

“Получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании медучреждения нет”, — сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в ОРДЛО оккупанты отменили медосмотр для "призывников", поэтому мобилизуют калек и инвалидов.

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